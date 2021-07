Anfang Juni hatten der Deutsche Apothekerverband (DAV) und der GKV-Spitzenverband eine Vereinbarung zur Erhöhung der Erstattungen für Apotheker für die Kosten der Telematikinfrastruktur (TI) unterzeichnet. Der Nacht- und Notdienstfonds des DAV (NNF), über den die Erstattungen laufen, hat sein Portal entsprechend erweitert. Bereits gestellte und/oder beschiedene Inbetriebnahme-Anträge seien schon nachbearbeitet und würden zum Ende des dritten Quartals nachbeschieden, hieß es am vergangenen Freitag seitens des NNF.

Die jüngste Änderungsvereinbarung besagt unter anderem, dass Apothekeninhaber:innen für Approbierte und Pharmazieingenieur:innen, die am Stichtag 1. Juli 2021 bei ihnen angestellt waren, eine Refinanzierung der elektronischen Heilberufsausweise (HBA) beim NNF beantragen können. Laut NNF haben in den ersten 14 Tagen nach der Freischaltung bereits mehr als 800 Apotheken eine solche Refinanzierung der HBA ihrer Angestellten beantragt. Der NNF verspricht: Für alle im dritten Quartal 2021 gestellten Anträge wird die Auszahlung noch in diesem Jahr erfolgen. Hierzu sei keine zusätzliche Aktivität der Apotheken erforderlich.