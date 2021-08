HBA-Anwendung außerhalb der TI – was ist zu beachten?

Für die Anwendung innerhalb der TI ist die QES in vielen Fällen der Unterschrift per Hand gleichgestellt. So können mit ihrer Hilfe Dokumente und Datensätze rechtssicher signiert werden. Die QES ist eines der Basisfeatures des HBA. So müssen Ärzte und Ärztinnen Rezepte beispielsweise mit ihrer QES „abzeichnen“, in der Apotheke ersetzt sie bei Rezeptänderungen auf E-Rezepten das Handzeichen des oder der verantwortlichen Approbierten.