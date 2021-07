HBA nur in einem Kammerbezirk nutzbar?

Soll der HBA auch in einem anderen Kammerbezirk als dem, in dem er ausgestellt wurde, benutzt werden, muss laut Landesapothekerkammer Baden Württemberg folgendes beachtet werden: Der HBA kann demnach innerhalb Deutschlands nur dann in einem anderen Kammerbezirk eingesetzt werden, wenn und solange die dortige Kammer auch einen Vertrag mit dem gewählten Vertrauensdiensteanbieter hat. Auch wenn das in den meisten Fällen so sei, müsse man dies noch direkt mit der örtlich zuständigen Apothekerkammer klären, so die LAK BaWÜ. Das heißt: Vor einem Umzug oder bei Tätigkeit in mehreren Kammerbezirken sollte man sich darum kümmern. Was zu tun ist, wenn kein Vertrag bestehen sollte, dazu findet sich zumindest in den FAQ der Kammer kein Hinweis.