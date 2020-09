Niederlande: Apothekenmitarbeiter erhalten einen Bonus von 1000 Euro

Als Zeichen ihrer Wertschätzung zahlt die niederländische Regierung einen Bonus von 1000 Euro netto an Beschäftigte im Gesundheitswesen, die während dieser Pandemie unter großem Druck gearbeitet haben. Der Versorgungs-Bonus war ursprünglich nicht für Apothekenmitarbeiter gedacht, sondern unter anderem für Arzthelfer, andere Assistenten und Reinigungskräfte. Der Berufsverband der Apothekenassistenten Optima Farma fand das ungerecht und schickte im vergangenen Monat einen Brief an De Jonge mit der Bitte, die Apotheken zusätzlich in das System einzubeziehen.