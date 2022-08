Die Apothekensoftwarehäuser möchten ihren Kund:innen im Regelfall alles aus einer Hand anbieten. Somit war es auch nur folgerichtig, dass sie darauf setzten, die Apotheken mit den für die Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) notwendigen Komponenten auszustatten. Über ihren angestammten Anbieter konnten die Apotheken Startersets mit Konnektoren und Kartenlesegeräten beziehen. Die stammen im Regelfall auch nicht vom Softwarehaus selbst, sondern von ausgewählten Partnern. Nahmen die Apotheken dieses Angebot an, versprach das Softwarehaus, sich um Anschluss, Wartung etc. zu kümmern. Angesichts dieser Praxis ist wenig verwunderlich, dass die etablierten AVS-Anbieter der Anbindung von TI-Komponenten anderer Dienstleister sehr skeptisch gegenüberstehen. Am eigenen Leib zu spüren, bekam das RedMedical. Das Unternehmen bietet unter anderem ein alternatives Konnektorenmodell an, bei dem die Kiste nicht lokal in der Apotheke steht, sondern zentral in einem Rechenzentrum. Unter anderem Pharmatechnik hat sich geweigert, seine Warenwirtschaften an diese Konnektoren anzuschließen. Red hat sogar versucht, mit juristischen Mittel dagegen vorzugehen, jedoch vergeblich. Andere Softwarehäuser stellten sich zwar nicht vollständig quer, ließen sich den Anschluss der „fremden“ Komponenten aber gut bezahlen.