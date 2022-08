Aufschub für elektronische T- und BtM-Rezepte

Der E-Rezept-Zeitplan, wie er im Sozialgesetzbuch 5. Buch (SGB V) nach wie vor nachzulesen ist, konnte in diesem Jahr bekanntlich nicht gehalten werden. Statt am 1. Januar 2022 wird die elektronische Verordnung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln nun am 1. September 2022 Pflicht – und das auch erst einmal nur mit Blick auf die Apotheken, die diese einlösen müssen. Bei Ärzten, Zahnärzten und Krankenhäusern geht es ab diesem Datum nach und nach los – den Anfang machen sie in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe.