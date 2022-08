Auch die geplanten Regelungen, die Hersteller von Apotheken- und Arzt-Softwaresystemen verpflichten soll, TI-Dienste und Komponenten aller Anbieter in ihr System einzubinden, ohne hierfür zusätzliche Gebühren zu verlangen, unterstützt die ABDA in ihrer Zielsetzung: Sie sollen schließlich die Interoperabilität informationstechnischer Systeme in der TI sicherstellen, die derzeit in der Praxis noch zu wünschen übrig lässt. Die Verknüpfung mit Ordnungswidrigkeitstatbeständen, also die mögliche Verhängung von Bußgeldern, ist aus Sicht der ABDA allerdings ein Eingriff des Gesetzgebers in den Markt, dessen konkrete Auswirkungen derzeit nicht zuverlässig abgeschätzt werden könnten. Ob gegebenenfalls überschießende oder gar im Ergebnis schädliche Effekte entstehen könnten, sollte gründlich geprüft werden, so die Bundesvereinigung.

Sinnvolle Terminverschiebungen

Weiterhin findet die ABDA die angedachte Terminverschiebung für den elektronischen Medikationsplan „angesichts des gegenwärtigen Arbeitsstands bei der Spezifikationserstellung sinnvoll“. Dieser soll nun nicht mehr zum 1. Juli 2023, sondern erst zum 1. Oktober 2024 technisch in eine eigenständige Anwendung innerhalb der Telematikinfrastruktur überführt werden. So lange der Versicherte noch nicht eingewilligt hat, die Daten von der elektronischen Gesundheitskarte zu überführen, sollen die Daten bis 1. Januar 2025 auf der Karte gespeichert bleiben (bislang: 1. Juli 2024).

Die vorgesehene Terminverschiebung bei elektronischen BtM- und T-Rezepten hält die Standesvertretung ebenfalls für richtig. Allerdings sollte die Anpassung aus ihrer Sicht auch für die Apotheken erfolgen. Derzeit ist eine Verschiebung vom 1. Januar 2023 auf den 1. Juli 2014 nur mit Blick auf die Ärzte vorgesehen.

Keinen Zuspruch findet bei der ABDA hingegen das Vorhaben, die E-Rezeptpflicht für Verordnungen von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu streichen, die „aufgrund gesetzlicher Regelungen einer bestimmten Apotheke oder einem sonstigen Leistungserbringer zugewiesen werden dürfen“. Im Blick hat das BMG hier insbesondere anwendungsfertige Zytostatikazubereitungen. „Unseres Erachtens sind im Geltungsbereich des § 11 Absatz 2 ApoG keine vom Normalfall einer Verschreibung abweichenden Anforderungen und Prozessparameter erforderlich“, heißt es in der Stellungnahme. Die Aushändigung der Zytostatika an den anfordernden Arzt sei eine tatsächliche Handlung, die mit dem E-Rezept nichts zu tun habe und für dieses auch keine Besonderheiten erfordere.

Hier finden Sie die gesamte Stellungnahme der ABDA.