Allgemeine Betriebswirtschaft – welche Kennzahlen sind für die Apotheke wichtig?

Der Leiter einer Apotheke kommt nicht daran vorbei, sich mit betriebswirtschaftlichen Fragen auseinander­zusetzen, um wirtschaftlich relevante Entscheidun­gen richtig treffen zu können. Es gibt eine Reihe von Kennzahlen, die es ermöglichen, Aussagen über die Wirtschaftlichkeit und Effizienz einer Apotheke zu machen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen einen Über­blick zu den wichtigsten Kennziffern.

Umsatz wenig aussagekräftig

Wird der Erfolg eines Unternehmens ermittelt, so beginnt man meist beim Umsatz der betrachteten Ab­rechnungsperiode. Der Umsatz setzt sich aus allen ein­genommenen Beträgen dieses Zeitraums zusammen. Für Apotheken ist der reine Umsatz jedoch häufig we­nig aussagekräftig, da sie für verschreibungspflichti­ge Arzneimittel überwiegend mit einem Festzuschlag honoriert werden. Nach dem Umsatz wird oft der Ab­satz, also die Zahl der in einer Abrechnungsperiode verkauften Artikel, betrachtet. Um einen besseren Ein­druck des wirtschaftlichen Erfolgs der Apotheke zu er­halten, sind jedoch weitere Kennziffern notwendig.

So werden vom Umsatz die Aufwendungen für die bezogenen Waren abgezogen. Da nicht alle einge­kauften Waren auch in derselben Abrechnungsperiode verkauft werden, muss bei einer jährlichen Gewinner­mittlung auch die Änderung des Lagerwerts ein­bezogen werden. Bezieht man all diese Variablen mit ein, erhält man den Rohgewinn. Für ein vollständiges Betriebsergebnis müssen von diesem Rohgewinn nun noch alle weiteren Kosten wie Personalkosten und Ausstattungskosten abgezogen werden. Das Betriebsergebnis lässt sich also wie folgt bestimmen:

Betriebsergebnis = Rohgewinn – Kosten