Schon am 3. März hatte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) darauf aufmerksam gemacht, dass bis 1. April die Bestellung von Grippeimpfstoffen für die Saison 2022/2023 erfolgen soll – sonst könnten die Impfstoffe nicht in vollem Umfang oder nicht rechtzeitig bis zum Herbst geliefert werden. „Nachbestellungen, insbesondere in größeren Mengen, können nach Auskunft des PEI in der Regel nicht berücksichtigt werden, da der Herstellungsprozess der Impfstoffe sehr langwierig ist“, hieß es schon damals.