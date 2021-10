Große Impfbereitschaft beim Grippeimpfen

Nun können Welten zwischen dem, was man sich vornimmt und dem, was man tatsächlich umsetzt, liegen. Wie viele impfwillige Senioren haben im letzten Jahr sodann ihren „Flu-Shot“ auch abgeholt? In der Tat zeigen die Zahlen, dass 2020 mit 58 Prozent nahezu alle der ab 60-Jährigen, die zuvor die Bereitschaft signalisiert hatten (66 Prozent), sich gegen Grippe haben impfen lassen.

Daten zu Grippeimpfquoten erhebt auch das Robert Koch-Institut (RKI), die letzten Daten stammen allerdings aus der Saison 2019/20. Hier lag die bundesweite Impfquote der ab 60-Jährigen bei 38,8 Prozent.