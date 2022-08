Vor allem in Hessen und Baden-Württemberg eskalierte die Situation. Dort suchten Apothekerkammern und -verbände das persönliche Gespräch mit den vorpreschenden Ärztevertretern, statt in vergleichbarer Tonalität öffentlich zum Gegenangriff zu blasen. Die ABDA hielt sich in dieser Angelegenheit bisher eher bedeckt – beim Deutschen Apothekertag im September in München will der Geschäftsführende Vorstand allerdings einen Antrag zur Abstimmung bringen, der zeigt, welches Ziel die Bundesvereinigung verfolgt.

Zusammenarbeit statt Konfrontation

In dem Antrag fordert der Vorstand den Gesetzgeber auf, Patientinnen und Patienten einen Rechtsanspruch auf ein interdisziplinäres, sektorübergreifendes Medikationsmanagement – aufbauend auf den Erfahrungen aus der Arzneimittelinitiative Sachsen Thüringen (ARMIN) – einzuräumen. „Dafür sind Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den beteiligten Professionen ermöglichen, diese Leistungen qualitativ hochwertig zu erbringen und die auch wirtschaftliche Anreize für eine entsprechende Erbringung setzen.“

In dem Modellprojekt, das einst unter dem Namen ABDA-KBV-Modell entstand, kümmerten sich Apotheker:innen sowie Ärztinnen und Ärzte gemeinsam um die Medikation ihrer Patientinnen und Patienten – mit klar abgesteckten Aufgabenbereichen, standardisierten Prozessen und unter Zuhilfenahme des elektronischen Medikationsplans. Zum 30. Juni endete das Projekt notgedrungen, denn „Modellvorhaben nach § 63 SGB V wie ARMIN haben eine gesetzlich befristete Laufzeit von maximal acht Jahren“, erläutert der ABDA-Vorstand in der Begründung zu seinem Antrag. Eine Verlängerung ist demnach ausgeschlossen.

Ergebnisse besser als erhofft

Die Evaluationsergebnisse sollen zeitnah in einem Journal publiziert werden, wie Dr. Uta Müller, Leiterin der Abteilung für wissenschaftliche Entwicklung im Bereich Arzneimittel bei der ABDA, im DAZ-Interview sagte. Auch wenn sie noch keine konkreten Angaben machen konnte, verriet sie doch, dass die Resultate „sogar besser sind als das, was wir uns erhofft haben. Sie überzeugen auf ganzer Linie und zeigen, dass die Patienten wirklich profitieren.“