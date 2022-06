Hessens Hausärzte machen bei Patienten Stimmung gegen Apotheker

Die Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen, Ursula Funke, ist extrem verärgert und maßlos enttäuscht, wie sie gegenüber der DAZ erklärt. Sie ist überzeugt, dass es bei dieser vordergründigen Aktion nur ums Geld geht und nicht um die Versorgung und die AMTS der Patienten. Das zeige das Beispiel ARMIN, wo die apothekerliche Medikationsanalyse in der Ärzteschaft gut ankommt, es aber eben auch eine Vergütung für die Mediziner gibt und Apotheker und Ärzte zum Wohle der Patienten gemeinsam arbeiten. Medikationsberatung und AMTS sind kein Selbstzweck – die Politik habe es erkannt und die pharmazeutischen Dienstleistungen auf den Weg gebracht, weil sie überzeugt sei, dass die Patienten und Patientinnen davon profitieren. Diffamierungen und Polemik sind in Funkes Augen absolut fehl am Platz und passten auch nicht zu den Heilberufen. Sie appelliert daher an den hessischen Hausärzteverband: „Kommen Sie von den Bäumen herunter, auf die Sie geklettert sind. Denn dort oben können Sie keine Patienten versorgen. Das sind Sie den Patienten vor Ort aber schuldig. Lassen Sie uns gemeinsam die Versorgung vor Ort optimieren“. Zum Wohle der Patienten sei es das Beste, wenn die Ärzte und Apotheker zusammenarbeiteten und nun nicht gegeneinander, so Funke. Gerade vor Ort klappe die Kooperation meistens gut, umso bedauerlicher seien derartige Äußerungen eines Verbandes.

Ihren Kolleg:innen rät Funke, mit Selbstbewusstsein und pharmazeutischem Sachverständnis die pharmazeutischen Dienstleistungen den Patienten anzubieten.