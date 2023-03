Mehr Zusammenarbeit üben!

Eine Studie, die der Frage nachgeht, ob und wie die Arzneimitteltherapie verbessert werden kann, wenn Hausärzte und Apotheken enger miteinander zusammenarbeiten, ist längst überfällig. Professor Tobias Dreischulte, von Haus aus Pharmazeut und heute Professor für klinische Versorgungsforschung am Institut für Allgemeinmedizin der Universität München, hat das Forschungsprojekt „Partner“ aufgesetzt, eine vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses geförderte Studie. Sie zielt darauf ab, die erweiterte Medikationsberatung in einen strukturierten Behandlungspfad einzubinden, in dem Hausärztinnen und -ärzte und Apothekerinnen und Apotheker aufeinander abgestimmt vorgehen.