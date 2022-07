KV Hessen: Lauterbach soll pharmazeutische Dienstleistungen stoppen

Kritik an den pharmazeutischen Dienstleistungen gab es von mehreren Seiten. Besonders scharf formulierten sie Ärztefunktionäre in Hessen. So hat die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) kürzlich ihre Mitglieder aufgerufen, zu dokumentieren, wenn eine Apotheke eine inkompetente Beratung leisten würde. Da das Bundesgesundheitsministerium trotz der laut KVH „absolut substanziellen Kritik“ bisher nicht aktiv geworden sei, wenden sich nun der Vorstand und die Vertreterversammlung direkt an den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). In einem offenen Brief fordern sie ihn zu „schnellstmöglichem Handeln“ auf.