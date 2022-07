„Auf diese Ebene werden wir uns nicht begeben“

Werden Sie seitens der Landesapothekerkammer das Gespräch mit den Ärztevertreter:innen suchen?

Gespräche müssen immer geführt werden. Ich habe die Spitze der KV Hessen zu einem kurzfristigen Gespräch gemeinsam mit Vertretern des HAV eingeladen. Wir werden ihnen gerne verdeutlichen, was pharmazeutische Kompetenz ist und was sich hinter den Dienstleistungen verbirgt, ganz sicher nicht, fünf Arzneimittel in eine Datenbank einzugeben.

Und wenn es nicht gelingt, zur Sachebene zurückzukehren?

Das Ziel muss immer sein, gemeinsam die ambulante Versorgung vor Ort zu sichern und weiterzuentwickeln, was den beiden Heilberufen nur gemeinsam gelingen kann. Leider haben manche Ärzte bis heute nicht verstanden, dass wir vor Ort Tätigen gemeinsam in einem Boot sitzen, das leider nicht so hochseetauglich ist wie die mondänen Luxusliner der von ausländischem Fremdkapital finanzierten Plattformen, die sich „attraktive und einfache“ Patienten wie Rosinen picken. Beide Heilberufe haben Nachwuchssorgen, hier ist Synergismus wahrlich gefragt. Selbstverständlich prüfen wir parallel auch juristische Schritte.

Sie betreiben selbst eine Apotheke in Wiesbaden und wissen daher: Die Äußerungen von Standesvertretern haben häufig wenig damit zu tun, was im Versorgungsalltag passiert. Haben Sie das Gefühl, dass sich die Ärzte von solchen negativen Äußerungen beeinflussen lassen oder klappt die Zusammenarbeit im Alltag eigentlich gut und man ist durchaus offen für die Kooperation mit den Apothekern?

Ich weiß von vielen Kollegen ganz aktuell aus zahlreichen Telefongesprächen diese Woche, dass die Kommunikation und Versorgung vor Ort sehr gut funktioniert und die Patienten im Mittelpunkt stehen. So erlebe ich das auch in meiner Apotheke.

Frau Funke, vielen Dank für das Gespräch.