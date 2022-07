Die Approbierten sehen sich dem Antrag zufolge immer wieder und inzwischen zunehmend mit Anrufen konfrontiert, die eindeutig sexueller Natur seien oder auch politisch motiviert, etwa von Corona-Leugnern und Impfgegnern. „Entsprechende Anrufe sind für die betroffenen Menschen in den Vor-Ort-Apotheken sehr belastend und verletzend“, betonen die Kammern. „Sie greifen den Menschen in seiner Würde und Integrität an und führen Sinn und Zweck der telefonischen Erreichbarkeit im Notdienst im Interesse des Allgemeinwohles ad absurdum.“ Es sei den Diensthabenden zudem nicht möglich, sich den Belästigungen zu entziehen – schließlich sind sie verpflichtet, im Notdienst telefonisch erreichbar zu sein. „Damit missbrauchen die Täter gezielt besonders wunde Punkte unseres Gemeinwesens.“

Allgemeine Verrohung

Die Zunahme dieser Anrufe im apothekerlichen Notdienst spiegelten „eine allgemeine Verrohung der Sitten und des zwischenmenschlichen Respekts wider“. Es häuften sich auch Berichte zu Übergriffen etwa auf Rettungssanitäter:innen sowie Polizistinnen und Polizisten. Auch Ärztinnen und Ärzte meldeten ausfällige Patienten in ihren Praxen. „Besonders tragische Ereignisse, in denen Menschenleben zu beklagen sind, schaffen es in die Medien. Dies zeigt: Die Täter belassen es nicht immer nur bei Worten; Beschwichtigungen sind daher fehl am Platz. Ein ‚es wird schon gutgehen‘ ist hier nicht angebracht.“

Die beiden Kammern wollen dieser besorgniserregenden Entwicklung nun entgegenwirken: Sie halten den Gesetzgeber an, solche Anrufe während des Notdiensts in Apotheken durch Erweiterung oder Schaffung einer entsprechenden Rechtsnorm gezielt unter Strafe zu stellen. „Die Allgemeinwohlbindung der Vor-Ort-Apothekerschaft ist keine Einbahnstraße“, merken sie an. „Indem der Gesetzgeber diese Allgemeinwohlbindung – zu Recht – an die Apothekerschaft adressiert, übernimmt er selbst jedoch auch die Aufgabe eines Schutzgaranten: Er hat Voraussetzungen zu schaffen, die es der Vor-Ort-Apothekerschaft ermöglichen, ihrer besonderen Verantwortung gerecht zu werden – und er hat Hemmnisse und Gefahrenpotentiale, welche der Vor-Ort-Apothekerschaft drohen, zu beseitigen.“ Es reiche nicht aus, die Betroffenen einfach an die Polizei zu verweisen. „Die Vergangenheit und die anhaltenden belästigenden Anrufe haben gezeigt, dass dies allein nicht ausreicht.“

Vorläufige Fassung

Aktuell liegt die vorläufige Fassung der Anträge vor, die von der Antragskommission zusammengestellt wurden. Am 28. Juli wird noch der ABDA-Gesamtvorstand darüber beraten – erst dann steht das Antragsheft fest. Was die Mitgliedsorganisationen bei der Apothekenhonorierung fordern, erfahren Sie hier.