EMA empfiehlt Boosterimpfung gegen SARS-CoV-2 für Senioren und Vorerkrankte

Pfizer und Biontech erhielten zudem für ihren COVID-19-Impfstoff für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren die Vollzulassung der FDA.

Damit ist Comirnaty in den USA der erste Impfstoff gegen SARS-CoV-2 mit einer Zulassung für diese Altersklasse. Bislang besaßen die beiden Pharmaunternehmen nur eine Notfallzulassung für ihre Vakzine für 12- bis 15-Jährige.

Die Daten, die zu der Vollzulassung geführt haben, kamen aus einer Phase-III-Studie mit 2.260 Jugendlichen in diesem Alter. Sie erhielten zwei Impfdosen mit je 30 µg Wirkstoff. In einem Zeitraum ab einer Woche bis mehr als vier Monate nach der zweiten Dosis gab es keinen bestätigten symptomatischen COVID-19-Fall in der Comirnaty-Gruppe (n = 1.119) versus 30 Fällen in der Placebo-Gruppe (n = 1.109). Die Studie wurde vor den Delta- und Omikronwellen durchgeführt. Die Daten wurden auch bei der europäischen Arzneimittelagentur EMA eingereicht.