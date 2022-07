„Hier wird definitiv am falschen Ende gespart“

Die Apotheken sollen durch eine zweijährige Erhöhung des Kassenabschlags von 1,77 Euro auf 2,00 Euro ihren Beitrag zur Stabilisierung der Kassenfinanzen leisten. Schon in der vergangenen Woche haben sich neben der ABDA auch einige Landesorganisationen der Apothekerschaft kritisch zu Wort gemeldet. Zu Beginn der neuen Woche geht es weiter.

So erklärte Martin Braun, Präsident der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg: „Auch wenn im Angesicht der aktuellen weltpolitischen und -ökonomischen Lage die Erzielung von Einsparungen ein nachvollziehbares politisches Anliegen ist, so ist der Gesundheitsminister dafür bei den Apotheken an der falschen Adresse.“ Schließlich hatte das Apothekenhonorar im vergangenen Jahr gerade einmal einen Anteil von 1,9 Prozent an den GKV-Gesamtausgaben. „Kaum ein anderer Bereich im Gesundheitssystem arbeitet derart effizient wie die Apotheken“, betont Braun. „Statt eines wenigstens anteiligen Inflationsausgleiches steht nun eine erhebliche Honorarkürzung im Raum. Das geht an die Substanz vieler Apotheken und wird hingegen kaum eine nennenswerte Entlastung für das Gesamtsystem bringen.“

Sinkende Apothekenzahl sollte deutliche Warnung sein

Die Kammer verweist darauf, dass die Apothekenzahl in Baden-Württemberg in den vergangenen fünf Jahren um rund 7 Prozent zurückgegangen sei. Das sollte aus ihrer Sicht „eine deutliche Warnung an die Politik sein“. Es stehe zu befürchten, dass mit den jetzigen Plänen die finanzielle und personelle Belastungsgrenze der Vor-Ort-Apotheken überschritten und es damit zu weiteren Schließungen kommen werde. Damit werde sich auch die Versorgung der Bevölkerung mit apothekerlichen Dienstleistungen – vor allem außerhalb der Ballungsräume – deutlich verschlechtern.