Ersatzkassen stemmen sich gegen „Ausverkauf“ in der GKV

Am heutigen Freitag hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seinen Referentenentwurf für ein GKV-Finanzstabilisierungsgesetz den Ländern und Verbänden zugeleitet. Begeisterungsstürme wird sein Sparpaket wohl nicht auslösen: Für die Apotheken ist eine Erhöhung des Kassenabschlags von 1,77 Euro auf 2 Euro vorgesehen, befristet auf zwei Jahre. Die Pharmaindustrie hat an den weitreichenden Anpassungen am AMNOG zu knabbern und auch Zahnärzte, Krankenhäuser und Ärzte lehnen die Sparpläne ab.