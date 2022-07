„Das CDU-geführte Ministerium war ein Glücksfall“

Rein rechnerisch schließt in Bayern jede Woche eine Apotheke. Die Zahl der Betriebsstätten lag Ende 2021 bei 2.967. Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 1983. Als eine Ursache für diese Entwicklung sieht Hans-Peter Hubmann, Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbands (BAV), den Fachkräftemangel. Die Apotheken hätten es bei der Personalsuche immer schwerer. Approbierte Vollzeitkräfte zu finden, sei heutzutage praktisch unmöglich. Auch die Nachfolgersuche bei Apothekenübergaben – gerade im ländlichen Bereich – gestaltet sich ebenfalls herausfordernd. „Inzwischen schließen nicht mehr nur noch Apotheken in Wettbewerbslagen, sondern auch in Versorgungslagen“, mahnte Hubmann bei der gestrigen Mitgliederversammlung des BAV in München.