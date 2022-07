Easy Apotheke Holding mit überproportionalem Wachstum

Konkret legte der Rx-Umsatz in den Easy Apotheken den Angaben zufolge in der Berichtszeit um 18 Prozent zum Vorjahr zu – gegenüber 6 Prozent im Gesamtmarkt. Das Non-Rx-Segment im Markt wuchs 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während Easy Apotheken hier ein Umsatzplus von 7 Prozent verzeichneten. Den Rohertrag einer Easy Apotheke beziffert die Unternehmensgruppe für 2021 mit „rund 30 Prozent“, was zirka sieben Prozentpunkte mehr seien als bei einer durchschnittlichen Apotheke.