Referenzen

1. Kubin M, Wagner G., Fugl-Meyer AR. Epidemiology of erectile dysfunction. Int J Impot Res. 2003

Feb;15(1):63-71.

2. Schnetzler G, Banks I, Kirby M, Zou K, Symonds T, ORIGINAL RESEARCH-ED PHARMACOTHERAPY:

Characteristics, Behaviors, and Attitudes of Men Bypassing the Healthcare System When Obtaining

Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors (DOI: https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01674.x)

3. Chiang J, Yafi FA, Dorsey PJ, Hellstrom WJG. The dangers of sexual enhancement supplements and counterfeit drugs to "treat" erectile dysfunction. Transl Androl Urol. 2017, 1:12–9. doi:10.21037/tau.2016.10.04.

4. Jackson G, Arver S, Banks I, Stecher VJ. Counterfeit phosphodiesterase type 5 inhibitors pose significant safety risks. Int J Clin Pract. 2010, 4:497–504. doi:10.1111/j.1742-1241.2009.02328.x.

5. Bundeskriminalamt. Internationale Aktionswoche gegen illegalen Handel mit Arzneimitteln im Internet – Operation PANGEA XI [. International Action Week against the illicit trade of medicines on the Internet - Operation PANGEA XI]. 2018.

6. Clark F, Lancet. 2015; 386:1327-8. Rise in online pharmacies sees counterfeit drugs go global DOI:

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00394-3

7. Voltz, A., Stippler, A., Maus, A., Haas, B., & Eckstein, N. (09. 08 2018). "The price you pay".

DAZ(32)

8. Lee LJ, Maguire TA, Maculaitis MC et al. Increasing access to erectile dysfunction treatment via pharmacies to improve healthcare provider visits and quality of life: Results from a prospective

real-world observational study in the United Kingdom. Int J Clin Pract. 2021 Apr;75(4):e13849

9. Tröbitscher, N. (11. 01 2018). apotheke-adhoc.de. Abgerufen am 17.05.2022 von

https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/internationales/neuseeland-paradies-fuer-

apotheker-otc-switch-verschreibungspflicht-sildenafil-pille-trimethoprim/