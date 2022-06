Auch der Ärzteverband Medi Verbund will nicht die Apotheker:innen selbst zum Problem machen. Dennoch sieht man in den Dienstleistungen nach der Grippeimpfung in Apotheken den „nächsten Seitenhieb für die niedergelassenen Hausarzt- und Facharztpraxen“. So sollten nun „anspruchsvolle Arzneimittelberatungen, Blutdruckkontrollen sowie Asthmatiker-Schulungen in Apotheken durchgeführt und dazu noch vergütet werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Werner Baumgärtner, Vorstandsvorsitzender von Medi Geno Deutschland und Medi Baden-Württemberg, meint, die Politik sei das Problem: „Es wird versucht, mit Ideologie die ambulante Versorgung von Ärztinnen und Ärzten auf andere Heilberufe zu verlagern – ohne Sachverstand und Rücksicht auf die Versicherten.“ Aus seiner Sicht ist das schlicht unverantwortlich. „Wer Patientinnen und Patienten berät und behandelt, sollte nicht nur Medizin studiert haben, sondern klinische Erfahrung auf Facharztniveau haben“, so Baumgärtner.

Norbert Smetak, stellvertretender Vorsitzender von Medi Baden-Württemberg, ergänzt: „Wir Niedergelassene und unsere Praxisteams waren, sind und bleiben das Rückgrat in der Pandemie. Deshalb erwarten wir, dass uns und unseren Leistungen mehr Respekt entgegengebracht wird“. Statt ärztliche Leistungen in Apotheken zu bezahlen, sollte von den Kassen und der Politik endlich die Mehrarbeit der Praxisteams und der größere Aufwand in der Pandemie bezahlt werden.