Dosierungsangaben: nur auf der Hälfte der Rezepte – bei Zahnärzten praktisch gar nicht

In seinem Geschäftsbericht zur Mitgliederversammlung betonte Friedrich die Arbeit des Apothekervereins zum Abschuss und zur Durchführung von Verträgen. Der entscheidende Zweck sei die Sicherung des Sachleistungsprinzips. Über Retaxationen berichtete Friedrich, deren Zahl sei seit 2018 deutlich gestiegen. Der weitaus größte Teil davon beziehe sich auf Betäubungsmittel und dabei insbesondere auf die Gebühr für die Dokumentation der Sichtvergabe. Bisher habe der Verein eine Lösung auf dem Verhandlungsweg gesucht, weil dies meist schneller als der Rechtsweg sei. Doch um dieses Thema gehe es nun schon seit Jahren. Darum sei inzwischen in Niedersachsen eine Klage eingereicht worden und in Schleswig-Holstein werde eine solche vorbereitet. Auch der Hamburger Apothekerverein könne die Situation nicht weiter hinnehmen und werde daher wohl in dieser Sache klagen, kündigte Friedrich an. Über weitere Inhalte der Mitgliederversammlung hat DAZ.online bereits berichtet.