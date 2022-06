Bei Securpharm stehen mal wieder Wartungsarbeiten an. Wie die NGDA in einem Schreiben an Kammern und Verbände mitteilt, sind sie für den späten Mittwochabend geplant und sollen etwa 1,5 Stunden dauern. Der Apothekenserver wird in dieser Zeit zwar weiter erreichbar sein, meldet jedoch zurück, dass das System offline ist.