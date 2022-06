An dieser Beschlussvorlage wurde nun nochmals Hand angelegt. Das BMG hat offensichtlich doch auf den lautstarken Protest aus der Ärzteschaft reagiert. Für die Apotheken ändern sich die Pläne allerdings nicht. Ab 1. September 2022 müssen sie in ganz Deutschland bereit sein, elektronische Rezepte anzunehmen. Raus sind zu diesem Zeitpunkt hingegen die Ärzte in Bayern. Neben Schleswig-Holstein soll nun Westfalen-Lippe die erste Region sein, in der auch Pilot-Praxen und -Krankenhäusern mitmachen – laut Gematik-Mitteilung werden dort „hochlaufend zu einem flächendeckenden Verfahren E-Rezepte ausgestellt“. Jedenfalls auf diese erste Stufe des Rollouts haben sich die Gesellschafter der Gematik einstimmig geeinigt.

Über die Regionen hatten sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung, der Deutsche Apothekerverband und deren regionale Leistungserbringerorganisationen laut Gematik bereits abgestimmt. Weitere entsprechende Abstimmungen erfolgten mit der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, der Bundesärztekammer, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Bundeszahnärztekammer.

Die nächsten Schritte sind noch zu beschließen

Die nächsten Schritte der stufenweisen Einführung sind dagegen noch nicht festgezurrt. Sie sollen von den Gesellschaftern aber „zeitnah“ festgelegt werden. Stand heute ist laut Gematik angedacht, das E-Rezept in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe drei Monate später, also wie vom BMG angedacht zum 1. Dezember, verpflichtend einzuführen. Und zwar, nachdem die Gesellschafter den Erfolg der ersten Stufe beschlossen haben. Zudem sollen sechs weitere Bundesländer die Einführung sukzessive voranbringen. In 2023 sollen dann die ausstehenden acht Bundesländer folgen – und damit die bundesweite Nutzung des E-Rezepts.

Bis zur verbindlichen Einführung des E-Rezeptes sind aber schon alle Beteiligten angehalten, E-Rezepte auszustellen, wenn dies möglich ist. Die Gematik weist darauf hin, dass die Krankenkassen schon für die Abrechnung bereit seien.

-----------------------------------------------------------------------

Anmerkung der Redaktion: Der Artikel wurde am 1. Juni 2022 um 12:30 Uhr aktualisiert.