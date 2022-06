Der DAV betont seit geraumer Zeit, dass die Apotheken „E-Rezept-ready“ seien, also bereit fürs E-Rezept. Zuletzt hatte DAV-Chef Dittrich das immerhin mit der Einschränkung, „was die Anbindung an die TI betrifft“, versehen. Schließlich haben immer noch nicht alle Softwarehäuser die notwendigen Updates eingespielt – oder sie sind offiziell bereit, in der Praxis aber hakt es. Wir würden gerne wissen, wie es bei Ihnen in der Apotheke aussieht. Sind Sie bereit? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil!