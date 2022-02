Alle 97 Krankenkassen können E-Rezepte abrechnen

Die Krankenkassen geben nun das Signal aus, bereit fürs E-Rezept zu sein. Das jedenfalls verkündet der GKV-Spitzenverband heute in einer Pressemitteilung – der Verband ist nach dem BMG mit 22,05 Prozent zweitgrößter Gesellschafter der Gematik. Demnach unterstützen alle 97 Kassen die Erprobung und Weiterentwicklung der elektronischen Verordnung. „Es war richtig, die Testphase zu verlängern und transparenter zu gestalten“, sagt Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands. „Nur mit einer ehrlichen Fehlerkultur bringen wir die Digitalisierung des Gesundheitswesens wirklich voran.“ Pfeiffer betont, dass die gesetzliche Krankenversicherung den Test des E-Rezepts „aus Überzeugung“ vorantreibe. „Das E-Rezept ist ein Kernelement der Digitalisierung, das wir möglichst bald und fehlerfrei für unsere 73 Millionen Versicherten in die Fläche bringen wollen.“

Retaxierungen vermeiden

Pfeiffer macht aber auch deutlich, dass es dennoch weiter zu Komplikationen kommen kann –selbst wenn alle Kassen grundsätzlich bereit sind. So muss beispielsweise auch das Zusammenspiel mit den Apothekenabrechnungszentren funktionieren. Der GKV-Spitzenverband verspricht: „Um Retaxierungen wegen technischer Fehler zu vermeiden, werden die Kassen eng mit den Apotheken und deren Abrechnungszentren zusammenarbeiten.“

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig funktionierende digitale Prozesse im Gesundheitswesen seien, so die Verbandschefin weiter. „So wie uns jetzt ein digitaler Impfnachweis im Alltag begleitet, sollte es in Zukunft auch das E-Rezept ganz selbstverständlich tun.“ Pfeiffer appelliert daher an die Politik, „die Digitalisierung des Gesundheitswesens weiterhin so voranzutreiben und zu unterstützen, wie es im Koalitionsvertrag und auch im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz Ende Januar angekündigt wurde“.