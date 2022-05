Rückruf wegen Nitroso-Rasagilin

Zur Erklärung heißt es in der Mitteilung, dass N-Nitroso-Rasagilin „möglicherweise während der Laufzeit des Arzneimittels durch umgebende Nitrite, die von den Hilfsstoffen der Formulierung stammen, entstehen kann“. Solche Wirkstoff-Nitrosamine / NO-APIs werden seit kurzem von den Behörden verstärkt in den Fokus genommen. Die Rolle von Hilfsstoffen und auch die Möglichkeit der endogenen Nitrosamin-Bildung müsse genauer untersucht werden, hieß es. In einem Dokument der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA vom 18. November 2021 wird neben Hilfsstoffen auch Wasser als mögliche Nitrit-Quelle genannt. Tatsächlich macht die FDA auch Lösungsvorschläge für das Problem: „Basierend auf einer Literaturrecherche zum Thema Unterdrückung der Nitrosamin-Bildung durch Antioxidanzien wie z. B. Ascorbinsäure (Vitamin C) oder Alpha-Tocopherol (Vitamin E) empfiehlt die Behörde den Zusatz dieser Substanzen zur Formulierung von Arzneimitteln zu prüfen, vor allem dann, wenn die Risikobewertung eine eventuelle Bildung von Wirkstoff-ähnlichen Nitrosaminen nicht ausschließt“, erklärt der „GMP-Navigator“. Zudem verweist die FDA auf eine Vielzahl weiterer Fachartikel zum Thema.