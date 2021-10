Rückrufe in den USA wegen N-Nitrosoirbesartan

Das Nachrichtenportal „Fierce Pharma“ meldete am 19. Oktober: „Lupin ruft Blutdrucktabletten wegen Bedenken über krebserregende Verunreinigungen zurück.“ Nichts Neues, könnte man meinen – hatte die Sartan-Krise doch weltweit schon im Sommer 2018 ihren Anfang genommen. Es handle sich um einen freiwilligen Rückruf, der auch auf der Website der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA veröffentlicht wurde, hieß es. Konkret ging es um Irbesartan- und Hydrochlorothiazid-Tabletten (HCTZ) des Unternehmens „Lupin Pharmaceuticals“: In bestimmten Wirkstoff-Chargen (jedoch nicht in den Chargen des Fertigprodukts) sei die Verunreinigung N-Nitrosoirbesartan nachgewiesen worden.