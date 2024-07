„Der Start des E-Rezeptes ist mit technischen Schwierigkeiten verbunden. So entstehen beispielsweise durch die Praxisverwaltungssysteme der verschreibenden Personen bei der E-Rezept-Erstellung Fehler, die durch den Fachdienst der gematik nicht erkannt werden. Andere Fehler entstehen im Fachdienst der gematik selbst. Es besteht daher Nachbesserungsbedarf, bis sichergestellt ist, dass nur formal fehlerfreie und vollständige E-Rezepte die Apotheken erreichen.“ Das ist in der Präambel einer Zusatzvereinbarung zum Rahmenvertrag nach § 129 Abs. 2 SGB V für elektronische Verordnungen zu lesen, die GKV-Spitzenverband und Deutscher Apothekerverband nach laut DAV „langwierigen Verhandlungen“ festgelegt haben. Sie beinhaltet eine Friedenspflicht für E-Rezepte, wonach Apotheken in bestimmten Fallkonstellationen vor Retaxationen geschützt sind. Sie umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 und gilt rückwirkend, heißt es in einem Rundschreiben der Verbände an ihre Mitglieder.