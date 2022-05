E-Rezept ab September verpflichtend für alle Apotheken

Der Beschluss über einen solchen Zeitplan war eigentlich schon für die Sitzung am vergangenen Montag erwartet worden. Hannes Neumann, der zuständige Produktmanager bei der Gematik, hatte ihn am vergangenen Mittwoch beim Wirtschaftsseminar des Apothekerverbandes Mecklenburg-Vorpommern in Rostock angekündigt.

Apotheken sollen Schulungsangebote nutzen

Der DAV weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, dass Apotheken die von ihrem Softwarehaus auf den jeweiligen Webseiten angebotenen Schulungsangebote nutzen sollen. Nur so könne ein reibungsloser und möglichst problemfreier Start in die Welt des E-Rezeptes praktisch gelingen, heißt es beispielsweise im Rundschreiben der LAK Baden-Württemberg.