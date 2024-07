Wie ist allgemein die Situation bei den Warenwirtschaftssystemen? Hat sich die Qualität der Umsetzung inzwischen angeglichen?

Ja, aber es gibt weiterhin Unterschiede. Der DAV steht in regelmäßigem Austausch mit dem Bundesverband Deutscher Apotheken-Softwarehäuser (ADAS) und gemeinsam konnten wir viele Schwierigkeiten bereits aus der Welt schaffen. Kleine Störungen wird es immer mal wieder geben, aber das war auch in der analogen Welt so. Ich gehe davon aus, dass die Fehlerquote in absehbarer Zeit auf ein Minimum sinken wird.

Gelegentlich hört man von Kolleginnen und Kollegen, dass E-Rezepte auf unterschiedliche Weise vermeintlich verschwinden und letztlich nicht abgerechnet werden können. Sind das Einzelfälle oder ist erkennbar, dass es sich um ein größeres Problem handelt?

Ich habe gelernt, dass E-Rezepte nicht einfach verschwinden. Sie sind nur manchmal aus verschiedenen Gründen für den einen oder anderen nicht sichtbar. So etwas ist absolut ärgerlich, denn wir haben so viel zu tun in den Apotheken, dass solche Situationen für viel Frust sorgen. Zumal oft gar nicht nachvollziehbar ist, wo die Zuständigkeit liegt und wen man anrufen muss. Da wird dann auch gern mal Pingpong gespielt zwischen den Anbietern und jeder schiebt die Verantwortung weiter. Dennoch kann ich nur alle Kolleginnen und Kollegen ermutigen, hartnäckig zu bleiben und sich vom Softwarehersteller nicht abwimmeln zu lassen. Zudem ist es wichtig, ein Ticket bei der Gematik zu erstellen und das Problem dort sichtbar zu machen. Denn die Gematik kann nur reagieren, wenn sie um die Schwierigkeiten weiß, die im Alltag auftauchen.

Große Sorge hatten die Kolleginnen und Kollegen auch vor möglichen Retax-Wellen, die ihnen im Zuge der E-Rezept-Einführung drohen könnten. Vor wenigen Tagen hat der DAV darüber informiert, dass es gelungen ist, eine Friedenspflicht mit dem GKV-Spitzenverband auszuhandeln. Sicher kein leichtes Unterfangen – wie kam es, dass der Kassenverband nun doch eingelenkt hat?

Der DAV hat sich relativ schnell ans BMG gewandt und um Unterstützung gebeten, nachdem die Gespräche mit dem GKV-Spitzenverband wenig erfolgversprechend verliefen. Im Februar hat das BMG dann in einem Schreiben die Krankenkassen gebeten, E-Rezepte nicht zu beanstanden, wenn z. B. die ärztliche Berufsbezeichnung fehlt. Es benötigte dennoch etliche Gesprächstermine, bis wir uns mit dem GKV-Spitzenverband auf eine Zusatzvereinbarung einigen konnten, die nun auch von beiden Seiten zugestimmt wurde.

In welchen Fällen greift die Friedenspflicht und unter welchen Umständen können Apotheken weiterhin retaxiert werden?

Wir haben uns mit dem GKV-Spitzenverband geeinigt, dass wir gemeinsam darauf hinwirken, dass in naher Zukunft tatsächlich nur noch korrekt ausgestellte E-Rezepte in den Fachdienst gelangen können. Bis dahin darf das Fehlen der Berufsbezeichnung der verschreibenden Person nicht zu einer Absetzung führen. Auch das Fehlen der Darreichungsform, der Wirkstärke, der Packungsgröße oder der Menge ist kein Retaxgrund, weil diese durch die Angabe der Pharmazentralnummer (PZN) eindeutig festgelegt sind. Wenn die Telefonnummer fehlt, reicht es aus, wenn die verschreibende Person der Apotheke bekannt ist. Die Apotheke hat keine Prüfpflicht auf Richtigkeit der Telefonnummer oder eine Ergänzungspflicht. Insgesamt werden die Krankenkassen aufgefordert, formale Abweichungen von einer ordnungsgemäßen elektronischen Verordnung mit Augenmaß zu behandeln.

Ursprünglich war versprochen worden, fehlerhafte E-Rezepte würden es technisch nicht in den Fachdienst schaffen und die Retax-Gefahr würde damit deutlich sinken. Das hat sich nicht bewahrheitet. Was ist aus dem Referenzvalidator geworden, der das sicherstellen sollte?

Der Referenzvalidator ist an technischen Schwierigkeiten gescheitert. Das Konzept hätte in den Praxisverwaltungssystemen umgesetzt werden müssen, das ist aber nicht gelungen. Für uns ist das sehr ärgerlich, denn das hätte den Apotheken Sicherheit geben können. Glücklicherweise haben wir jetzt auf dem Verhandlungsweg eine Lösung gefunden und werden gemeinsam mit dem GKV-Spitzenverband darauf hinwirken, dass das Versprechen an die Apotheken zeitnah Realität wird.