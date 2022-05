Via: Apotheken brauchen eine Perspektive

Vor diesem Hintergrund ruft via die Politik auf, dem Berufsstand der Apotheker:innen mit „zukunftsfähigen Konzepten und zeitgemäßer Vergütung“ den modernen Status zu verleihen, den er verdient. „Via selbst und seine Mitglieder sehen die Zukunft einer modernen Vergütungsstruktur neben dem Rx-Sektor allerdings gekoppelt an adäquate Honorare für Dienstleistungen und kompetente Beratung.“ Aus der Sicht des Verbands ist es jetzt „an der Zeit, den beim Schiedsgericht liegenden Dienstleistungskatalog sowohl in puncto Inhalt und Honorarhöhe offenzulegen – die Apotheker:innen brauchen eine Perspektive und faire Zeit, sich vorzubereiten. Zudem braucht es eine transparente Grundlage für darauf aufbauende und darüberhinausgehende innovative Dienstleistungen wie zum Beispiel ein derzeit bereits in anderen EU-Ländern praktiziertes umfassendes Impfangebot oder die Beratung sowie Miniklinik mit fakultativer Arzt Videoschalte – und natürlich deren Budgetverhandlung!“

Um zu verdeutlichen, welches Potenzial derzeit ungenutzt in deutschen Apotheken schlummert, verweist via auf ein kürzlich veröffentlichtes Faktenblatt des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller zum Thema Selbstmedikation. Dieses zeige, dass bereits heute durch die Selbstbehandlung 134 Millionen Stunden ärztlicher Arbeitszeit eingespart werden und prognostiziert bei einer weiteren Förderung der Selbstmedikation ein GKV-Einsparpotenzial von 3,7 Milliarden Euro. „Das ist der Weg, wohin die Reise gehen muss, die Apotheker:innen können und wollen das leisten“, betont via. Die von den Patienten in der Pandemiezeit bereits genutzten Tools der Online-Terminreservierung „böten die idealen Voraussetzungen und den idealen Zeitpunkt, diese Angebote im Sinne der Volksgesundheit jetzt in den Markt einzuführen.“ Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe der Verband diesbezüglich bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert.