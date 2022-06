Welche pharmazeutischen Dienstleistungen sollen Apotheken künftig anbieten? Klar ist: Die Medikationsanalyse ist dabei – der Rest des Katalogs ist noch nicht offiziell bekannt. Das wird auch so bleiben, bis der Schiedsspruch der Schiedsstelle vorliegt, sagte Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der ABDA und der Apothekerkammer Westfalen-Lippe (AKWL), am heutigen Mittwoch in Münster.

Nachdem die Verhandlungen zwischen GKV-Spitzenverband und Deutschem Apothekerverband (DAV) Mitte 2021 gescheitert waren, riefen die Apotheker die Schiedsstelle an, die letztlich darüber entscheiden sollte, welche Dienstleistungen die Offizinen hierzulande künftig zu welchem Preis anbieten sollen. Sie kam zuletzt am 19. Mai zusammen – dabei soll es zu einer Einigung gekommen sein, die es allerdings noch zu verschriftlichen gilt. Erst dann, so Overwiening, werden DAV und GKV über die Ergebnisse informieren.