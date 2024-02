via verteidigt ABDA-Kampagne

Die ABDA wirbt für eine Ausweitung der pharmazeutischen Dienstleistungen (pDL). Das stößt seitens der Apotheker:innen auf gemischte Gefühle. Wie so oft äußerte die Freie Apothekerschaft Kritik am medialen Auftritt der ABDA. Ihr Vorstand Reinhard Rokitta hatte sich am 23. Februar im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ zu der aktuellen Werbekampagne für pDL geäußert. Er verwies vor allem auf den weit verbreiteten Personalmangel: „Wir sind froh, wenn wir das normale Tagesgeschäft bewältigen können.“ Auch vom Impfangebot in Apotheken hält Rokitta nicht viel: „Eine Notlage wie zu Zeiten von Corona gibt es nicht, als Impfungen in hoher Zahl durchgeführt werden mussten.“ Für ihn ist es die Kernaufgabe von Apotheken, die Arzneimittelversorgung zu gewährleisten. „Alles andere auch noch zu wollen ist Arroganz“, meint Rokitta.