Bei der Kohortenstudie wurden die Registerdaten von 1.185.063 Kindern und Jugendlichen bis 20 Jahren in Dänemark ausgewertet. Im Follow-up-Zeitraum bekamen 725 Kinder (im durchschnittlichen Alter von sieben Jahren, 47,2% weiblich) die Diagnose ZNS-Tumor. Die berechnete Inzidenzrate

(mehr als drei Monate vor der Schwangerschaft) 4,5 Fälle pro 100.000 Personenjahre. Bei Kindern, deren Mütter nie hormonell verhütet hatten, betrug sie 5,3 Fälle pro 100.000 Personenjahre und wies damit keinen statistisch signifikanten Unterschied zu exponierten Kindern auf.

Auch bei Subanalysen, die verschiedene Hormonpräparate (Estrogen/Gestagen-Kombination vs. reines Gestagen-Präparat) oder andere Anwendungsformen (Intrauterinpessare, Injektionen und Implantate) untersuchten, konnten keine Auffälligkeiten erkannt werden.

