Wie die AMK ausführt, sind in Deutschland derzeit zwar nur „niedrig dosierte Chlormadinon- (bis 2 mg) und Nomegestrol-haltige (bis 2,5 mg) Arzneimittel zugelassen“, jedoch soll auch in den Produktinformationen der niedrig dosierten Chlormadinon- und Nomegestrol-Arzneimittel auf das Risiko der höher dosierten Präparate hingewiesen werden, heißt es. Außerdem sind die Wirkstoffe – egal in welcher Dosierung – bei allen Patient:innen kontraindiziert, die ein Meningeom haben oder eines in der Vorgeschichte hatten.