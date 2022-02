Bald geht es wieder los: An vier aufeinanderfolgenden Freitagen und einem Samstag bietet die INTERPHARM online 2022 pharmazeutische Fortbildung auf höchstem Niveau – live im Stream aus dem Studio des Deutschen Apotheker Verlags. Wir starten am 11. März mit der FUTUREPHARM, die nach 2019 zum zweiten Mal im Rahmen der INTERPHARM stattfindet. Während es vor drei Jahren vor allem um das Zukunftsthema Digitalisierung ging, stehen in diesem Jahr auch andere Themen auf der Agenda, die die Zukunft der Apotheken betreffen.