Die AMK (Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker) rät dringend von einer eigenmächtigen Iodblockade ab. „Eine Selbstmedikation birgt erhebliche gesundheitliche Risiken, hat aktuell aber keinerlei Nutzen“, erklärt die AMK. Derzeit gebe es in Deutschland keine rationale Begründung für die Einnahme hochdosierter Iodpräparate aufgrund der Situation in der Ukraine, da keine Belastung durch radioaktives Jod gegeben sei, betont die AMK.

Zur Erinnerung: Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am 27. Februar seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt. Zudem schüren Kampfhandlungen in der Ukraine, die Lager für radioaktive Abfälle in Kyjiw und Charkiw betreffen, sowie die Besetzung der Sperrzone um den verunglückten Reaktor in Tschernobyl durch russische Truppen die Angst vor nuklearen Folgen – wohl auch bereits in Deutschland. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) geht jedoch davon aus, dass radiologische Auswirkungen auf Deutschland nach dem Stand der verfügbaren Informationen nicht zu befürchten seien, erklärte das BfS am Sonntag. Man beobachte jedoch die Situation in der Ukraine aufmerksam.