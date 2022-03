Die „Rheinische Post“ meldete am heutigen Donnerstag, dass die Angst vor atomaren Angriffen oder Beschädigungen von Atomkraftwerken in der Ukraine dazu geführt habe, dass Iodtabletten in NRW ausverkauft sind. „Das ist eine schlimme Situation“, zitiert die Zeitung Thomas Preis, den Vorsitzenden des Apothekerverbands Nordrhein. „Denn Patienten mit einer Schilddrüsenerkrankung können aktuell nicht versorgt werden.“ Nicht einmal mehr die Rohstoffsubstanz Kaliumiodid, mit der Jodlösungen zur Desinfektion oder hochdosierte Iodidlösungen hergestellt werden, sei noch zu bekommen. Dabei sind Iodpräparate in der Dosis, wie sie in Apotheken zu kaufen sind, im Fall eines nuklearen Unfalls oder Angriffs nutzlos.

Solidarisch denken!

Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa erklärte Preis: „Unser Appell ist: Bitte nur Iodidtabletten kaufen, wenn es medizinisch notwendig ist.“ Dies sei auch ein solidarischer Gedanke: „Man kann nicht einfach Tabletten kaufen und in den Schrank legen, wenn man sie doch gar nicht braucht.“ Wie lange die Lieferengpässe andauern, sei noch unklar. Erste Hersteller hätten jedoch bereits signalisiert, dass die Tabletten in der nächsten Woche wieder nachgeliefert werden könnten.