Daraufhin kontaktierten auch andere Neukunden ihren Außendienst. Dieser signalisierte nach Informationen von DAZ.online Apothekeninhabern in einigen Fällen, dass man intern plane, tatsächlich allen AvP-Kunden sämtliche Forderungen gegenüber dem insolventen Rechenzentrum abzukaufen. Mit dieser Aktion würde sich Noventi zum größten Gläubiger im seit gestern eröffneten Insolvenzverfahren von AvP machen.

Unrealistisch erscheint dieses Modell nicht. Denn, wenn im AvP-Insolvenzverfahren tatsächlich mit einer vergleichsweise hohen Quote und Ausschüttung an die Gläubiger zu rechnen ist, würde Noventi die Neukunden über Vertragslaufzeiten und Abrechnungskonditionen langfristig halten und die Marktführerschaft ausbauen. Die Investition könnte sich also durchaus rechnen.

So hat Noventi Anfang November das AvP-Geschäft mit den Krankenhausapotheken übernommen. Das Rezept-Abrechnungsvolumen in diesem Segment beträgt circa

3 Milliarden Euro – das entspricht nach eigenen Angaben der Hälfte aller Krankenhausapotheken Deutschlands. In Branchenkreisen ist zu hören, dass Noventi im Rahmen dieser Akquisition einen zweistelligen Millionenbetrag investieren will.

Für eine Stellungnahme zur Übernahme der AvP-Forderungen von den öffentlichen Apotheken war Noventi bis zum gestrigen Montag nicht zu erreichen. Heute stellte ein Sprecher jedoch klar, dass der Außendienst ein entsprechendes Modell nicht anbieten wird. Der Forderungsankauf im Fall der Neukundin „war lediglich ein spezifischer Einzelfall“. Noventi wolle durch diesen Schritt bezwecken, „an den Gläubigerversammlungen im Sinne aller ehemaligen AvP–Kunden beteiligt zu sein“.