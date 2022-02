Genussscheine – auf die Details kommt es an

Damit richtet sich das Hauptaugenmerk für die Genussscheininhaber auf die Ausschüttung. Sie ist vorrangig gegenüber der Dividende an die Anteilseigner, aber nachrangig gegenüber den anderen Gläubigern. Sie wird also nur gezahlt, wenn alle fälligen Zahlungen an andere Gläubiger geleistet sind. Auch im Insolvenzfall werden zuerst die vorrangigen Gläubiger befriedigt und danach die Genussscheininhaber neben anderen nachrangigen Gläubigern. Die jährliche Ausschüttung erfolgt nur, wenn dadurch kein Bilanzverlust entsteht. Sie beträgt dann 4 Prozent oder mehr, falls die Noventi Health SE einen besonders hohen Jahresüberschuss erzielt. Bei einem Jahresüberschuss ab 15 Millionen Euro werden 5 Prozent ausgeschüttet, ab 20 Millionen Euro sogar 6 Prozent. Der Jahresüberschuss im Jahr 2020 betrug 3,8 Millionen Euro und war damit weit von diesen Schwellenwerten entfernt. Ausschüttungen, die wegen eines Bilanzverlustes ausfallen, werden nicht nachgeholt. Die Laufzeit der Genussscheine endet am Jahresende 2032. Sie sollen am 31. Juli 2033 zurückgezahlt werden.