Außerdem gehören FSA-Mitglieder zu dem Personenkreis, der seit neuestem Genussscheine der Noventi erwerben kann – mit der Ausgabe der Genussscheine hat sich das Unternehmen kürzlich eine neue Finanzierungsmöglichkeit geschaffen: FSA-Mitglieder und andere ausgewählte Kreise können sich damit nun auch finanziell an Noventi und somit am Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens beteiligen. Mehr FSA-Mitglieder bedeuten also mehr potenzielle Investoren für die Noventi. (Mit welchen Risiken das verbunden ist, lesen Sie hier)