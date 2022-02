Aspiration bei COVID-19-Impfung – wie geht das?

Im Jahr 2016 hatte die STIKO erstmals Hinweise zur Schmerz- und Stressreduktion beim Impfen in ihren Empfehlungen aufgenommen. Seitdem weist sie darauf hin, „dass eine Aspiration vor der Injektion nicht notwendig ist und bei intramuskulären Injektionen vermieden werden soll, um Schmerzen zu reduzieren“. Gegenüber der Zeitung „Welt“ hat der Infektiologe und Facharzt für Innere Medizin Professor Tomas Jelinek außerdem darauf hingewiesen, dass es auch in den USA schon lange Konsens sei, dass man bei Impfungen auf das Aspirieren verzichtet. Dazu verweist er auf die „Best-Practice-Leitlinien“ der ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices).