10.000 Euro Schmerzensgeld für Betroffene des Bottroper Zyto-Skandals

Während der Therapie verschlechterte sich sein Zustand erheblich. In der zweiten Jahreshälfte erhielt der Patient das Präparat Docetaxel, die letzte Therapie am 29. November 2016: dem Tag der Razzia in der Apotheke sowie der Verhaftung von S.. Wenig später erfuhr der Patient vom Onkologen, dass er vielleicht von Unterdosierungen betroffene Präparate erhalten haben könnte – er erwog, eine Sammelklage anzustreben. Doch in den folgenden Monaten verschlechterte sich sein Zustand weiter, im Herbst 2017 verstarb er.

Im Strafprozess gegen Peter S. berechneten die Richter, dass mindestens 208 von insgesamt 364 zwischen Juli 2015 und der Verhaftung hergestellten Nivolumab-Infusionen erheblich unterdosiert waren – wahrscheinlich waren es deutlich mehr, da die Strafkammer viele Annahmen zugunsten von S. getroffen hat. Unklar bleibt, welche Infusionen dies waren, der frühere Apotheker schweigt zu dieser Frage.