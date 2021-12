Beweislastumkehr für Unterdosierungen des Bottroper Zyto-Apothekers

Am vergangenen Freitag verhandelte das Landgericht (LG) Essen die Klage einer Witwe, deren Mann schwer an Lungenkrebs erkrankt war und verstorben ist. Er hatte aus Stadtmanns Apotheke eine Immuntherapie mit Nivolumab erhalten, von dem der Pharmazeut offenbar nur weniger als ein Drittel der angeblich verwendeten Menge dieses hochpreisigen Wirkstoffs tatsächlich eingekauft hatte. „Es konnte nicht festgestellt werden, dass das Medikament – so wie man sich das vorgestellt hat – gewirkt hat“, sagt der Vorsitzende Richter Lars Theissen. Eine Heilung sei ohnehin nicht zu erwarten gewesen.