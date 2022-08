Bottroper Zytoapotheker bekommt seine Approbation nicht zurück

Das Verwaltungsgericht stützte sich am Donnerstag in großen Teilen auf die Gründe, die auch zur strafrechtlichen Verurteilung des Apothekers geführt hatten. Dessen Fall hatte vor Jahren bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der jetzt 52-Jährige sich eines Verhaltens schuldig gemacht habe, das auf seine „Unzuverlässigkeit“ und „Unwürdigkeit“, den besonders verantwortungsvollen Beruf des Apothekers auszuüben, schließen lasse. Kurz: Er sei „ungeeignet, diesen Beruf auszuüben“, betonte der Vorsitzende Richter.

Selbst wenn Peter S. auf dem Weg durch die Instanzen seine Approbation wiedererlangen sollte, kann er nicht als Apotheker arbeiten, weil er nicht nur zu einer zwölfjährigen Haftstrafe, sondern auch zu einem lebenslangen Berufsverbot verurteilt wurde. Eine Verfassungsbeschwerde gegen das Strafgerichtsurteil ist aber noch anhängig.