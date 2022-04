NRW zahlt 5000 Euro an Betroffene des Zyto-Skandals

Der sogenannte Bottroper Zytoskandal gehört wohl zu den größten Arzneimittelskandalen der letzten Jahre. Über Jahre hinweg hatte der Apotheker Peter Stadtmann falsch unterdosierte Zytostatika an Praxen geliefert. Hinweise von zwei Angestellten sorgten schließlich dafür, dass die Geschichte aufflog. 2018 wurde der Apotheker wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz in knapp 14.500 Fällen und Betrugs in 59 Fällen zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Außerdem wurde ein lebenslanges Berufsverbot verhängt. Die Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert. Eine Revision beim Bundesgerichtshof wurde zurückgewiesen.