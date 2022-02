Warum Apotheker Olaf Rose „After-Work-Impfungen“ anbietet

Olaf Rose ist Inhaber der Elefanten-Apotheke in Steinfurt. Er ist ein Apotheker, der mit Leib und Seele die klinische Pharmazie betreibt. Nach seinem Pharmaziestudium in Münster ging er in die USA und absolvierte dort ein Studium der klinischen Pharmazie mit dem Abschluss Doctor of Pharmacy an der University of Florida. Danach promovierte er noch an der Universität in Bonn bei Professsor Ulrich Jaehde in klinischer Pharmazie. Den DAZ-Leserinnen und -Lesern ist Rose bekannt durch die monatliche DAZ-Serie der Patientenorientierten Pharmazie (POP).